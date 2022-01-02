أمطار على 3 مناطق تستمر ساعات.. والدفاع المدني يحذر

الرياض - محمد عبدالله - حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من تزايد فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وعسير، والمتوقع أن تستمر حتى التاسعة والعاشرة من مساء اليوم الأحد.

ونشر الحساب الرسمي لـ«الدفاع المدني» على «تويتر»، 3 تنبيهات متقدمة من المركز الوطني للأرصاد، بشأن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية حتى العاشرة مساءً؛ تشمل مدن ومحافظات: «الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، النعيرية، رأس تنورة، الأحساء، البطحاء، العديد، بقيق، حرض، خريص، سلوى، الخفجي، القيصومة، حفر الباطن، قرية العليا».

كما حذر «الدفاع المدني»، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير حتى التاسعة مساءً، تشمل مدن ومحافظات: «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة».

وقال الدفاع المدني، إن التأثيرات المصاحبة للحالة المطرية، تتضمن نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وسيولًا.

وأشار إلى أنه وفقًا لتنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد، فإن (الحريق، الخرج، الدلم، العاصمة الرياض، القويعية، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، شقراء) ستتأثر بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى الساعة 9 مساءً .

اقرأ أيضا|

10 مدن تتأثر بسقوط الأمطار على حائل