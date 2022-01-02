الإطاحة بمقيمين باكستانيين بحوزتهما كمية من مخدر الشبو بالخُبر

الرياض - محمد عبدالله - نجحت دوريات الأمن بالمنطقة الشرقية، في القبض على مقيْمَيْن بحوزتهما (30) جرامًا من مادة الميث إمفيتامين (الشبو).

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط مقيمين من الجنسية الباكستانية، بمحافظة الخبر، وبحوزتهما 30 جرامًا من مادة الميث إمفيتامين المخدرة (الشبو).

وأوضح متحدث شرطة المنطقة الشرقية، أنه تم إيقاف المتهمين، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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