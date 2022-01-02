إغلاق عقبة الصماء في السودة بسبب الأمطار الغزيرة

أغلقت الجهات الأمنية عقبة الصماء، التي تربط بين مركز السودة ومحافظة رجال ألمع، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت عصر اليوم الأحد على منطقة عسير. وقالت الجهات الأمنية إنه تم إغلاق العقبة حفاظا على سلامة المواطنين من الانهيارات والانزلاقات في العقبة.
كما نوهت الجهات الأمنية إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات المرورية حفاظًا على سلامة الجميع.
كما يستمر هطول أمطار على محافظة رجال المع ومركز السودة حتى الآن.
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