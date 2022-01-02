العقوبات والغرامات لا توقف المتهورين من عبور الأودية

هطلت أمطار غزيرة اليوم على عدد من مناطق المملكة، في وقت أعلن فيه اليوم عن وقوع 3 وفيات بمنطقة عسير، وكذلك في وقت تحذر فيه مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

ولوحظ خلال الساعات الماضية تجمهر الكثيرين في مناطق الأودية والسيول لمتابعة الأمطار دون اكتراث بعواقب ذلك، مع أن المرور السعودي جدد تحذيراته خلال الأيام الماضية من المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها وغمرها بالمياه، معتبرا أن ذلك مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.

وفي الوقت الذي جرّم مجلس الوزراء عبور الأودية والسيول أثناء جريانها، وأقر معاقبة المخالفين بالغرامة من 5 إلى 10 آلاف ريال، يواصل البعض تجاهل كل هذه التحذيرات، ويرمون بأنفسهم في تهلكة تلاطم السيول، مجازفين بأرواحهم وممتلكاتهم، غير آبهين بالمخاطر التي يتعرضون لها، معتقدين أن تصرفهم الأهوج دلالة على شجاعتهم، على الرغم من أن نهاية الغالبية العظمى من مجازفاتهم التي يشجعهم عليها الآخرون تنتهي بالأحزان.

وفي الجوف يتابع الدفاع المدني حاليا الحالة المطرية في المنطقة حيث أكد جاهزيته واستعداده لأي حالات طارئة.

هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الجوف شملت مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل وكل من مركز الأضارع ، أبو عجرم ، الرديفة، الرافعية، أصفان، زلوم، صوير، هديب، خوعاء، عذفاء، الشويحطية، الشقيق، الرفيعة، ارتوت على إثرها الأرض.