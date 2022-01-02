شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تدشن شعار اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم بالرياض، شعار اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وذلك بحضور وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، وأعضاء اللجنة الوطنية.

وأوضح مدير عام مركز البذور والتقاوي وأمين عام اللجنة الدكتور ناصر المري أن نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية، يهدف إلى تنظيم التعامل مع الموارد الوراثية النباتية وحمايتها من أي ممارسات خاطئة ورصد الموارد الوراثية النباتية، واستكشافها، وصيانتها والاستخدام الأمثل لها، من أجل تحقيق الأمن الغذائي المستدام بالمملكة.

وبين الدكتور المري أهداف اللجنة الوطنية والأمانة العامة لإدارة الموارد الوراثية النباتية، التي تتولى وضع الضوابط المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية ومراقبة تنفيذها، مشيرًا إلى شمول شعار اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية ثلاثة خصائص متعلقة بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة هي: "النباتات ذوات الفلقة الواحدة، النباتات ذوات الفلقتين، والمادة الوراثية الموجودة في جميع النباتات.

وحول اختصاصات اللجنة، أكد "المري" أنها تتضمن إجراء الدراسات ووضع البرامج التي تؤدي إلى تحقيق أهداف النظام، وإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال اختصاصها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة، بالإضافة إلى إصدار قائمة بالموارد الوراثية النباتية المحظور جمعها أو دخولها أو خروجها عبر المنافذ، والممنوع تداولها بصفة دائمة أو مؤقتة وتعديلها، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

إلى هذا، نوه مدير عام مركز البذور والتقاوي بضرورة نشر الوعي بين المزارعين، والتوعية بأهمية الموارد الوراثية النباتية، وكذلك اقتراح تعديل النظام واللائحة والميزانية السنوية للجنة الوطنية، واعتماد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية التي تعدها الأمانة العامة.