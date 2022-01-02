شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تطلق خدمة حجز مواعيد تعليم القيادة عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، إطلاق خدمة استقبال طلبات حجز مواعيد تعليم القيادة إلكترونيا عبر بوابة وزارة الداخلية (أبشر) في مدارس تعليم القيادة كافة، للرجال والنساء، في مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الثلاثاء 1/ 6/ 1443 هـ الموافق 4/ 1/ 2022 م.

وأوضحت أن الخدمة تأتي تسهيلاً على الراغبين في حجز المواعيد، من خلال الدخول إلى بوابة "أبشر" واختيار خدمة "مواعيد"، ثم اختيار "المرور" و"حجز موعد"، ثم اختيار "التدريب في مدارس تعليم القيادة".