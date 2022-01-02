الصحة تحذر مرضى الربو من الأمطار وتوضح الطريقة الصحيحة لاستخدام البخاخ

الرياض - محمد عبدالله - حذرت وزارة الصحة مرضى الربو من الأمطار، مبينة أن المطر والهواء البارد من مهيجات الربو.

وأكدت وزارة الصحة ضرورة أن الحرص دائمًا على التحكم بالربو من خلال البخاخ الإسعافي لتجنب المضاعفات.

وأشارت الصحة إلى أنه يتم استخدام البخاخ الإسعافي بالطريقة الصحيحة وفقًا للخطوات التالية:

- رج البخاخ أكثر من مرة.

- افتح الغطاء.

- أخرِج الهواء من رئتيك أي زفير طويل.

- ضع البخاخ في فمك وأغلق ببطء.

- خذ نفسا عميقا وفي نفس الوقت اضغط على البخاخ.

- أخرِج البخاخ من فمك واحبس نفسك لمدة ١٠ ثوان.

- أخرِج الهواء ببطء ثم تنفس بشكل طبيعي.

- إذا كنت تحتاج لأكثر من بخة انتظر ٣ ثوان ثم كرر نفس الطريقة.

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