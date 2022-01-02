متحدث «الصحة»: حالات كورونا في العناية الحرجة لأشخاص لم تستكمل جرعات اللقاحات

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والتنويم والدخول في العناية الحرجة، معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات.

وأوضح متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة الصحة للكشف عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19)، أن المنحنى الوبائي في المملكة يسجل موجة تواكب الموجة العالمية من حولنا، وتسارعًا عاليًا في الارتفاع في غضون 4 أيام، ونتوقع زيادة في الارتفاع.

وأشار إلى أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 51 مليون جرعة، كما تجاوز عدد من استكمل التحصين 23.1 مليون شخص.