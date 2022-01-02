العاصمة المقدسة توقع عقودًا جديدة بأكثر من ١٨ مليونًا في مجال تشغيل وصيانة الطرق وتشجيرها

الرياض - محمد عبدالله - وقع معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص عقدين مع شركات وطنية لمشروعات بلدية جديدة ضمن أعمال مبادرات الأمانة في مجال تشغيل وصيانة وتشجير الطرق، وتنفيذ الحمايات الخرسانية لحماية الطرق بمكة المكرمة.

وجاء العقد الأول لتشغيل وصيانة الأشجار للشوارع بمكة المكرمة بمبلغ 9.361.460 ريال مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال التشجير وصيانة الحدائق، لمدة ثلاث سنوات ميلادية.

ويشمل العقد العديد من المواقع والحدائق العامة والمسطحات الخضراء في مختلف أحياء العاصمة المقدسة، وذلك ضمن أهداف الأمانة إلى الارتقاء بمستوى الحدائق العامة وصيانة التشجير والزراعة والعمل على تهيئتها وفق أفضل الطرق الحديثة والمحافظة عليها بصفة مستمرة.

كما وقع معاليه عقدًا آخر لتنفيذ الحمايات الخراسانية لحماية الطرق بمكة المكرمة بمبلغ 9.844.000 ريال ولمدة 24 شهرًا ميلاديًا من تاريخ استلام الموقع، وذلك في إطار توجه الأمانة في تفعيل دورها الإيجابي وتحقيق رغبة وتطلعات أهالي مكة المكرمة وزوارها.

وأشارت وكالة التشييد والصيانة بالأمانة إلى جاهزية تلقي البلاغات حول تلك المرافق على رقم البلاغات الموحد 940 ووسائل التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات، والحفاظ على المرافق العامة وعدم العبث بها؛ لضمان كفاءة تشغيلها وإتاحة الاستفادة منها للجميع بالشكل الأمثل.