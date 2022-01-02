بالفيديو.. غرق الشوارع وسراديب المواطنين في ‎سلوى بالكويت

الرياض - محمد عبدالله - تسببت الأمطار الغزيرة في الكويت، اليوم الأحد، بغرق سراديب المواطنين والشوارع والسيارات في منطقة سلوى.

وأظهر مقطع فيديو غرق السراديب التابعة للمنازل في الكويت بسبب الامطار الغزيرة، كما غطت المياه عجلات السيارات.

يذكر أن الكويت تشهد موجة أمطار غزيرة منذ مساء السبت، فيما توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار هطول الأمطار خلال اليوم الأحد تكون متوسطة الشدة عموما على معظم مناطق البلاد تتخللها أمطار رعدية وغزيرة على فترات.

وقالت الأرصاد إن الحالة المطرية تستمر حتى منتصف الليلة ويتوقع أن تقل فرص الأمطار وكميات السحب تدريجيا بعد منتصف الليل مع فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق.

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