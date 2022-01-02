بسبب الأمطار.. تنبيه لمستخدمي 9 طرق خارجية في منطقة القصيم

الرياض - محمد عبدالله - نبهت القوات الخاصة بأمن الطرق مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة القصيم «الشماسية - المذنب - النبهانية - بريدة -رياض الخبراء - عقلة الصقور - عنيزة- عيون الجواء».

وقالت قوات أمن الطرق أن المنطقة قد تشهد أمطارا رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى ضرورة أخذ الحيطة أثناء القيادة.

ودعت قوات أمن الطرق السائقين بضرورة تجنّب السرعة، والتأكد من سلامة المكابح والإطارات، أثناء هطول الأمطار.

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