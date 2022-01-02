بالفيديو.. «عاجل» ترصد عودة طوابير كورونا بالمملكة مع زيادة الحالات

الرياض - محمد عبدالله - رصدت عدسة «عاجل» صباح اليوم الأحد، في مركز الثمامة لفحص فيروس كورونا شمال الرياض، عودة «طوابير كورونا» في العاصمة الرياض، بالتزامن مع زيادة عدد الحالات المصابة بالفيروس في المملكة.

وامتدت طوابير المنتظرين لإجراء فحص فيروس كورونا بمركز الثمامة لمسافات طويلة، تقدر بأكثر من 2 كيلو متر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة عن زيادة إصابات كورونا في المملكة، حيث سجلت البلاد اليوم الأحد، 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما صرحت به الصحة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم.

من جانب آخر، أوضحت الصحة، أنه تم إعطاء أكثر من 50 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

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