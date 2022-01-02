بالصور.. أمانة العاصمة المقدسة تتعامل فوريًا مع الحالة المطرية

الرياض - محمد عبدالله - باشرت أمانة العاصمة المقدسة متمثلة في الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة لشبكات السيول التعامل وبشكل مباشر مع الآثار الناتجة عن الحالة المطرية التي شهدتها مكة المكرمة بأكثر من 800 عامل ميداني لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار مدعومين بـأكثر من 300 آلية ومعدة.

ورفعت الأمانة استعداداتها وجاهزيتها من خلال تفعيل خطة الطوارئ في موسم الأمطار ودرء أخطارالسيول.

وقالت الأمانة في بيان لهان إنه تتابع رفع كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين وإعادة تأهيلها وذلك بإزالة الأتربة والرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف، لضمان شفط وإزاحة أي تجمعات لمياه الأمطار بداخلها كما تم نشر فِرق العمل والمُعِدَّات المشاركة بكافَّة أنحاء العاصمة المقدسة وذلك للتدخل السريع وإزالة أي آثار تمنع تصريف المياه و إزالة أي تجمُّعات للمياه تعيق الحركة على الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

اقرأ أيضًا:

الحصيني يتوقع: صقيعًا و«صفر مئوية» بهذه الأماكن