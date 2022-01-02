عاجل | 3 وفيات في سيول شواص وخثعم شمال عسير

ففي مركز شواص نتج عن هذه السيول انجراف سيارة أحد المواطنين المسنين وابنته عندما كان عائدا إلى منزله من مدرسة البنات مصطحبا ابنته، وقد تم العثور على الأب المسن متوفى في حين لا يزال البحث جاريا عن الفتاة حتى لحظة نشر هذا الخبر.
وفي حادثة أخرى في مركز خثعم لقي شاب حتفه بعد أن جرفته السيول وقام الدفاع المدني بانتشاله. وكانت أجهزة الدفاع المدني قد أطلقت في أوقات سابقة تحذيرات متعددة بالابتعاد عن بطون الأودية وأماكن تجمعات المياه.
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