عاجل | 3 وفيات في سيول شواص وخثعم شمال عسير

هطلت أمطار غزيرة صباح اليوم على مركز البشائر ومركز خثعم ومركز شواص مما خلف سيولا قوية وتجمعات مائية عميقة.

ففي مركز شواص نتج عن هذه السيول انجراف سيارة أحد المواطنين المسنين وابنته عندما كان عائدا إلى منزله من مدرسة البنات مصطحبا ابنته، وقد تم العثور على الأب المسن متوفى في حين لا يزال البحث جاريا عن الفتاة حتى لحظة نشر هذا الخبر.

وفي حادثة أخرى في مركز خثعم لقي شاب حتفه بعد أن جرفته السيول وقام الدفاع المدني بانتشاله. وكانت أجهزة الدفاع المدني قد أطلقت في أوقات سابقة تحذيرات متعددة بالابتعاد عن بطون الأودية وأماكن تجمعات المياه.