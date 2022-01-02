وظائف | تعليم الرياض يعلن فتح الترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية

ودعا مدير الإشراف التربوي بتعليم الرياض عبد الإله العشيوان الراغبين إلى تعبئة البيانات المطلوبة إلكترونياً ورفع المرفقات وهي صورة الهوية الوطنية والمؤهلات والدورات التدريبية، لافتًا إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات هو يوم الثلاثاء الموافق 15 / 6 / 1443هـ.
كما وجَّه مديري ومديرات المدارس إلى التحقق من الوثائق وتعبئة النماذج المطلوبة وتسجيل الدرجات إلكترونيًا عبر الموقع، مشيرًا إلى أن آخر موعد لاعتماد الطلبات من مديري المدارس هو يوم الأحد 20 / 6 / 1443هـ.
كما دعا مكاتب التعليم إلى تعبئة النماذج المطلوبة وتسجيل الدرجات عبر الموقع مع الاحتفاظ بالأصل مع مطابقة البيانات وتدوين رأي مدير المكتب، مشيرا إلى أن آخر موعد لإنهاء الإجراءات من قبل مكاتب التعليم هو يوم الخميس الموافق 9 / 7 / 1443هـ.
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