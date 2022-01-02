أمطار السعيدة تغمر المنازل

تسببت الأمطار التي هطلت على مركز السعيدة، صباح اليوم، في غرق بعض المنازل. وباشر رئيس مركز السعيدة التابع لمحافظة محايل عسير، المكلف، هتان بن علي الصالحي، صباح اليوم، بلاغات المواطنين المتضررين جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على المركز، وتم فورا تكليف البلدية باتخاذ الإجراء المناسب لتصريف المياه المتراكمة.
وكانت أمطار متوسطة إلى غزيرة هطلت اليوم، على مركز السعيدة بساحل عسير، وتسببت في تجمعات المياه في عدد من المنازل.
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