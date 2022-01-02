وظائف | إعلان نتائج القبول المبدئي للدفاع المدني على رتبة جندي

عاجل | 3 وفيات في سيول شواص وخثعم شمال عسير هطلت أمطار غزيرة صباح اليوم على مركز البشائر ومركز خثعم ومركز شواص مما خلف سيولا قوية وتجمعات مائية عميقة.ففي مركز شواص نتج عن هذه... أبها : سعد آل عمار أبها : سعد آل عمار 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

وظائف | تعليم الرياض يعلن فتح الترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية أعلنت إدارة تعليم الرياض فتح الترشَّح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية للعام الدراسي 1443هــــ اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين، وذلك سعيًا... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

" /> " /> أمطار السعيدة تغمر المنازل تسببت الأمطار التي هطلت على مركز السعيدة، صباح اليوم، في غرق بعض المنازل. وباشر رئيس مركز السعيدة التابع لمحافظة محايل عسير،... محايل عسير: دوت الخليج محايل عسير: دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

النيابة: السجن 31 عامًا وغرامة 152 مليونًا لستة متهمين بغسل الأموال أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة عن إدانة 6 متهمين في قضية غسل أموال, وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31 عامًا ومصادرة الأموال... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

بدء الترشيح لبرنامج ممرض الرعاية المزمنة بالمدينة أعلن تجمّع المدينة المنورة الصحيّ عن بدء الترشيح لبرنامج "ممرض الرعاية المزمنة" وذلك ضمن برامج "مكّن", التي تهدف إلى تأسيس... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

إطلاق خدمة توثيق العقود النموذجية من هيئة المهندسين أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع وزارة الشوؤن البلدية والقروية والإسكان خدمة "توثيق العقود النموذجية"، والتي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

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