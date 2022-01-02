شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: المنحنى الوبائي في المملكة يرتفع ونتوقع زيادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، أن موجات فيروس كورونا السابقة مرت بعدة مراحل، والموجة الأخيرة هي الأعلى بلا منازع.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا، أن المنحنى الوبائي في المملكة يسجل موجة تواكب الموجة العالمية من حولنا، وتسارعًا عاليًا في الارتفاع في غضون 4 أيام، ونتوقع زيادة في الارتفاع.

وبيّن أنه من المهم أن نشير إلى أن أعداد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والتنويم والدخول في العناية الحرجة، معظمها حالات لم تستكمل جرعات اللقاحات.

فيما أوضحت هيئة الصحة العامة «وقاية»، أن متحور أوميكرون هو المتحور السائد في معظم دول العالم، مشيرة إلى أن الدراسات الأولية المنشورة عالمياً تشير إلى أن الجرعات التنشيطية للقاح تحمي من الأعراض الشديدة والوفاة، معلقة: "العودة للضوابط السابقة الصادرة قبل تاريخ 15 / 10 / 2021".

فيما ذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنه لا تزال الجائحة تلقي بظلالها على دول العالم، ولا زال المنحنى الوبائي في تصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، وقد يعود بنا لأيام لا نرغب في عودتها في حال عدم التزامنا.

وأضاف: "نحذر كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة حول جائحة فيروس كورونا، بغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة.