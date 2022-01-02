شكرا لقرائتكم خبر عن دقة وتحديث.. الأرصاد يكمل المرحلة الأولى من تطوير النماذج العددية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكمل المركز الوطني للأرصاد المرحلة الأولى من مبادرة تطوير النماذج العددية ليشمل تطوير نماذج الطقس بدقة تصل إلى 1.6 كم، ومدى توقع يصل إلى 10 أيام.

وشمل التطوير النماذج البحرية بدقة تصل إلى 1.5 كم، ومدى زمني يصل إلى 10 أيام، إلى جانب تطوير نموذج الطقس الآني بمدى توقع قصير جدًا يصل إلى 6 ساعات وبتردد عالٍ كل 15 دقيقة، ليتم تحديثه كل ساعة، إضافة إلى تطوير نموذج توقع الغبار بدقة مكانية تصل إلى 4.5 كم، لتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.