«سرب» يعلن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدات القطار

الرياض - محمد عبدالله - كشف المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية «سرب»، عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدات القطار «نساء» للعمل مع شركة رينفي السعودية إحدى الشركات المشغلة لقطار الحرمين السريع.

واشترط المعهد أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة بمعدل 70% فأعلى، عمرها بين 22 – 30 عامًا، ومستوى اللغة الإنجليزية 3,5 وأعلى في شهادة IELTS أو ما يعادها، وألا يقل الطول عن 155 سم ولا يزيد عن 190سم، وتكون لائقة طبيًا.

وأضاف أن التدريب يستمر سنة بمكافأة 4 آلاف ريال، فيما يتم التوظيف في مهنة قائد قطار بعد اجتياز البرنامج، براتب يصل إلى 8,000 ريال، مشير إلى أنه يمكن التقديم عبر الرابط اضغط هنا.

اقرأ أيضًا

طيران ناس تعلن توافر وظائف شاغرة.. هذه طريقة التقديم