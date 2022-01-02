بدء الترشيح لبرنامج ممرض الرعاية المزمنة بالمدينة

أعلن تجمّع المدينة المنورة الصحيّ عن بدء الترشيح لبرنامج "ممرض الرعاية المزمنة" وذلك ضمن برامج "مكّن", التي تهدف إلى تأسيس وتدريب كوادر صحية مؤهلة, لتنفيذ المهام والمتطلبات باحترافية, وفق نموذج الرعاية الصحية الحديث. وبيّن تجمّع المدينة المنورة الصحي أن برنامج "ممرض الرعاية المزمنة" الذي تبلغ مدته خمسة أشهر, يسعى لإعداد طاقم التمريض, وتعزيز كفاءتهم ليصبحوا متخصصين مؤهلين تأهيلاً عالياً, يلبي طلب القوى العاملة التمريضية، حيث يكتسب المتدرب المعرفة العلمية النظرية والخبرة السريرية المتقدمة في مجال الرعاية لفحص ودعم المرضى المصابين بأمراض مزمنة, لاسيما مرضى القلب والأوعية الدموية, والسرطان, والسكري, والتهاب المفاصل, وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة, وتقديم خدمات التشخيص والعلاج والإدارة المستمرة للمرضى المستهدفين بهذه الخدمة.



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