شكرا لقرائتكم خبر عن "الأحوال المدنية" تقدم خدماتها في 13 موقعًا حول المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت الأحوال المدنية خدماتها من خلال الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية للرجال والنساء في 13 موقعًا حول المملكة, ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في محافظة الكامل ومركز قيا, ويوم الاثنين في مركز أبو راكه، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء، في محافظة ميسان لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتُقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة القصيم، يوم غد الاثنين، بتقديم خدماتها للنساء في محافظة الشماسية لمدة يومين، وللرجال يوم الثلاثاء في مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، ويوم الأربعاء في مقر الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في محافظة الأسياح لمدة يومين.

وفي المنطقة الشرقية تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال يوم الثلاثاء، في مقر المحكمة العامة بالدمام، ويوم الخميس في مركز عين دار البلد لمدة يوم لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة نجران بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مقر الشؤون الصحية بمنطقة نجران لمدة أربعة أيام، فيما تقدم الخدمة اليوم للنساء في محافظة ثار لمدة يومين.

وفي منطقة الجوف تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة اليوم للرجال والنساء في مركز أصفان لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تُقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.