شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال الصيانة الزراعية لإزالة التشوه البصري بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة نجران ممثلةً بإدارة الحدائق وعمارة البيئة، أعمال الصيانة الزراعية للحدائق والمتنزهات خلال الفترة من 25 - 30 من شهر ديسمبر الماضي، الهادفة إلى إزالة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضاري للمنطقة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م وبرنامج جودة الحياة.

وشملت الأعمال، صيانة الأرصفة وإزالة مظاهر التشوّه البصري بطول 230 متراً، والعناية بمظهر المسطحات الخضراء، وإزالة الأعشاب الضارّة عنها بمساحة 520 ألف متر مربع، وتقليم وتنسيق 1490 شجرة، وصيانة 1550 ألعاب حدائق متنوّعة، و80 عمود إنارة.