بالصور.. نائب أمير حائل يزور مخيم المتسابقين في رالي داكار السعودية 2022

الرياض - محمد عبدالله - زار الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أمس، مخيم المتسابقين في رالي داكار السعودية 2022 والمقام بمدينة حائل والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات FIA محمد بن سليم .

والتقى نائب أمير حائل بعدد من المتسابقين واطمأن على تكامل الخدمات الأمنية والطبية والإسعافية المقدمة أثناء مراحل السباق .

كما اطلع على المركز الإعلامي وشاهد جانبًا من تغطية وسائل الإعلام العالمية .

وزار الأمير فيصل بن فهد الفعاليات المصاحبة ومخيم إمارة المنطقة للضيافة وأركان الأسر المنتجة، معربًا عن سروره لما شاهده من نجاح تنظيمي ، منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والذي مكن من إقامة هذا الرالي العالمي على أرض الوطن وبمسارات تعبر عددا من مناطق المملكة.

وأثنى على جهود واستعدادات مختلف الجهات الحكومية بمنطقة حائل بمتابعة من سمو أمير المنطقة وتعاون أبناء المنطقة.

وأشاد بما تحقق لرالي داكار السعودية من نجاحات بمتابعة وزير الرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مرحباً برئيس الاتحاد الدولي للسيارات والمشاركين في رالي داكار السعودية 2022.