شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية استئصال ورم لمعتمر عراقي وانقاذه من شلل نصفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق متخصص بمركز الجراحات العصبية بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة من استئصال ورم مهاجر نازف في الدماغ لمريض عراقي في العقد الثاني من العمر كان قد أتى لأداء مناسك العمرة .

وأوضح الفريق الطبي أن المريض كان قد تعرض لنوبة صرع مع شلل نصفي شبه كلي في الجهة اليسرى من الجسد وعدم قدره على المشي أو استخدام اليد. حيث تم استقباله اولاً بمستشفى اجياد وتقديم الخدمة الطبية الطارئة واللازمة ومن ثم تم نقله بشكل عاجل الى المدينة الطبية كحالة طارئة وتم اجراء كافة الفحوص اللازمة من أشعات مقطعية و أشعة الرنين المغناطيسي والتي اوضحت وجود ورم دماغي مهاجر ونازف ملاصق لمنطقة الحركة الوظيفية بالدماغ و يتطلب اجراء تدخل جراحي باستخدام الميكروسكوب وجهاز الملاحة والتحفيز الحركي من الفريق الطبي وكان الورم في منطقه ملاصقة لمنطقة الحركة الوظيفية في الدماغ مما يزيد من مخاطر حدوث ضعف دائم او شلل لا سمح الله ولكن مع وجود تقنيه التحفيز لقشرة الدماغ والتي من خلالها يتم تحديد المناطق الوظيفية وتجنبها اثناء التدخل الجراحي ، وتكللت العملية بالنجاح وبدون مضاعفات .

من جهته عبر المعتمر العراقي علي سطوان (٢٠ عاماً) وذويه عن عميق شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين ورعايتهم لضيوف بيت الله الحرام وتسخير كافة الامكانيات لتأذيهم نسكهم بكل يسر وسهوله وهو دأب هذه الدولة المباركة وتقديم خدمات صحيه عالية المستوى والاهتمام بحالته الصحية بسرعة واحترافية رغم صعوبتها الا أنه ولله الحمد يتمتع حاليا بصحة جيدة بعد تلقي الخدمات الطبية كامله