بالصور.. مدير الموارد البشرية بالرياض يفتتح الحفل الختامي لأعمال فريق رؤية وطن التطوعي

الرياض - محمد عبدالله - افتتح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مساء السبت الحفل الذي نظَّمه فريق رؤية وطن التطوعي بمناسبة اختتام أعماله لعام 2021، وتدشين جمعية «رؤية لتعزيز القدرات الشخصية» التي أُنشئت حديثًا.

وكان الحفل الذي شاركت فيه 20 جهة من القطاع الحكومي والأهلي وغير الربحي، واحتوى على مجموعة من الكلمات الترحيبية والعروض المرئية التوعوية التي نفَّذها أفراد الفريق التطوعي، إلى جانب العروض التعريفية بجمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية التي توضح دورها الريادي في مجال التدريب والتطوير، وإطلاق المبادرات التي تخدم جميع أفراد المجتمع، كما صاحب الحفل أركان تعريفية للجهات، تجوَّل فيها الحضور للاطلاع على خدماتها.

وفي ختام الحفل كرم الدكتور الحربي ممثلي الجهات المشاركة والمتطوعين المميزين خلال عام 2021 مباركًا للفريق التطوعي «رؤية وطن» صدور موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا على اعتماد الفريق كجمعية باسم جمعية (جمعية رؤية لتعزيز القدرات الشخصية)، مشيرًا إلى أهمية ودور الجمعيات باعتبارها إحدى ركائز التنمية الاجتماعية، ومتمنيًا للفريق والجمعية مزيدًا من الإنجازات.