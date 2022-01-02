مباشرة إطفاء حريق بأبها دون وقوع إصابات

يباشر الدفاع المدني إطفاء حريق بمدينة أبها، مؤكدا أنه لم تقع أي إصابات في الحادث. واندلع الحريق الضخم وسط محرقة شمال أبها في ظروف غامضة فيما الفرق الميدانية تعمل للسيطرة عليه. ووفقا للمعلومات، تعمل الفرق الميدانية لأمانة منطقة عسير على مساندة فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وإلى هذه اللحظة لم تتضح أسباب الحادث.



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