شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يكرم مبدعي التوجيه والإرشاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية للشؤون التعليمية د. عبدالرحمن الزهراني، بالدور الذي يلعبه منسوبو ومنسوبات التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة، والذين يلعبون دورا بارزا ويشكلون حجر الزاوية لسد أي فجوة بين المدرسة والمنزل، وذلك من خلال تفعيل مهارات الأساليب التربوية التي اكتسبوها لوضع مسار أقدام الطلبة على جادة الطريق الصحيح، مؤكدا أن المدرسة والأسرة وجهان لعملة واحدة وشريك إستراتيجي في لعب دور التكامل فيما بينهما، وذلك بما ينعكس في نهاية المطاف على مصلحة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، خصوصا الارتقاء بالجانب التعليمي والتربوي.

جاء ذلك خلال حفل تكريمه بمكتبه منسوبي التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة الذين أبدعوا طيلة الفترة الماضية، إلى جانب تكريمه المشاركين في الركن التعريفي بالخدمات المقدمة داخل مدارس المنطقة لنشر ثقافة حقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان للعام 2021، والمقام مؤخرا في مركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية «سايتك»، بمشاركة عدد من الطلاب ورائدي النشاط وعدد من مديري المدارس بمشاركة عدد من مشرفي التوجيه والإرشاد، إضافة إلى مدير مكتب تعليم الخبر ومساعده، والمنسق الإعلامي لتعليم الخبر.