شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة «نور» تستعرض إنجازات 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام «نور»، مؤخرا، اجتماعه الثاني، لمناقشة واستعراض أبرز الأعمال والإنجازات لعام 2021، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالهادي بن درزي الشمري، وذلك بمقر الجمعية.

وأشار الشمري إلى أن المجلس اطلع على ما تم إنجازه خلال عام 2021، وأثنى الجميع على الإنجازات التي قدمت خلال الفترة الماضية، والعمل على تطوير العمل بمبادرات نوعية خلال العام الجديد المواضيع المطروحة في جدول الاجتماع، وكذلك اعتماد الخطة التشغيلية والموازنات لعام 2022.