شكرا لقرائتكم خبر عن 100 عامل يستفيدون من «كسوة شتاء» بأمانة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة «كسوة شتاء» التي تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تنفذها الأمانة، بهدف توفير كسوة فصل الشتاء لرجال النظافة، التي نفذتها إدارة المشاركة المجتمعية بالشراكة مع طالبات كلية العلوم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، والتي شملت أكثر من 100 عامل.

وأشارت مدير عام المشاركة المجتمعية بالأمانة نجد الدوسري، إلى أنه تم إطلاق المبادرة هذا العام بالشراكة مع طالبات الجامعة، مستهدفة أكثر من 100 عامل، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية مع الجامعات بمشاركة الطالبات في المبادرات المجتمعية، موضحة أنه سيتم التوسع في المبادرة من خلال توزيع عدد أكبر من «كسوة الشتاء» على رجال النظافة في عدد من المواقع المختلفة، لافتة إلى أن هذه المبادرة تأتي استمرارا لمبادرات الأمانة السابقة المتعلقة برجال النظافة، وانطلاقا من مبدأ الاهتمام الإنساني، من خلال رفع الروح المعنوية في نفوسهم، ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية.

وأضافت أن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات من أمين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير، الذي وجه كافة البلديات بتفعيل هذه المبادرة، وذلك لما لها من أثر إنساني ونفسي كبير على نفوس رجال النظافة، باعتبارهم شركاء في التنمية لما يقدمونه من عمل يسهم في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.