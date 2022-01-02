شكرا لقرائتكم خبر عن 25 طالبة يختتمن «صناعة القيادة الشابة» بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت وكيل كلية العلوم للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع د. ابتسام بنت محمد أبابطين، أهمية الدور الذي تلعبه القيادات الشابة في عالمنا اليوم في كافة المجالات، باعتبار أن الشباب هم الوقود الحيوي لأي مجتمع من حيث العطاء والإبداع والاندفاع نحو البناء، لذا فقد بات الاهتمام بتطوير الكفاءات القيادية الشابة واستثمار المتوفر منها شأنا بالغ الأهمية، لما يرتجى منه على مستوى الإدارة والإنتاج حيث استفاد من البرنامج 25 طالبة.
وقالت رئيس البرنامج رحاب علي الدوسري: يحظى الشباب اليوم باهتمام القيادة في عملية التنمية، وفتح آفاق التعاون مع العالم من خلال نشر ثقافة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وإن برنامج «القيادة الشابة» يعد بمثابة البيئة الذكية التي توفر جميع هذه المتطلبات من خلال تحويل أفكارهم إلى مبادرات عملية وآليات ميسرة تواكب آخر التطورات، وتؤدي بهم إلى مزيد من الإسهامات في العملية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين نوعية حياتهم في المجتمع، وستسهم المبادرات التي تقدم بها المشاركون في رفع نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع في جميع المجالات.