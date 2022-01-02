شكرا لقرائتكم خبر عن فرق ميدانية لسحب المياه من مواقع التجمعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت الفرق الميدانية التابعة لبلدية محافظة القطيف أعمالها لسحب المياه من مواقع تجمعات الأمطار ضمن الخطة المعتمدة لموسم الأمطار الحالي، داعية الجميع للإبلاغ عن الطوارئ وتجمعات المياه عبر الاتصال على 940، وأرقام غرفة عمليات الأمطار.

وذكرت البلدية، أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات عملت على إزالة الآثار التي خلفتها مياه وتجمعات الأمطار، في أحياء وطرقات المحافظة والقرى التابعة لها، مؤكداً نجاح الفريق في تسهيل حركة المرور من خلال سحب كميات من المياه المتجمعة في الشوارع والطرقات.

وبينت أنها استعدت بشكل كامل للتعامل مع الحالات والبلاغات والحالات الطارئة والمتوقعة وفقا لتقارير الأرصاد المتوقعة لهطول أمطار غزيرة على المنطقة الشرقية، لافتا إلى أنه تم الاستعداد من خلال توجيه الكوادر الإشرافية والرقابية بتكوين فرق عمل يعمل على مدار الساعة في المحافظة والقرى التابعة لها مجهزة بمعدات العمل وأدوات السلامة لتصريف تجمعات مياه الأمطار ومباشرة وإنهاء البلاغات خلال فترة هطول الأمطار.

وأكدت البلدية أنها تعمل بكافة طاقاتها الخدمية من أجل تقديم أفضل الخدمات لراحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المحافظة والقرى التابعة لها. ودعت إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940.