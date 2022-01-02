شكرا لقرائتكم خبر عن 23 محطة تصريف تستقبل 136 ألف م3 بالساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح أمين محافظة الأحساء م. عصام الملا، أن الأمانة أتمت خطواتها المتبعة لموسم الأمطار، وشمل ذلك تجهيز شبكة تصريف الأمطار للخطوط الرئيسية والفرعية وغرف التفتيش ومصائد الأمطار وتنظيفها من الترسبات وإبقائها بحالة جيدة، وتنفيذ أعمال التأهيل الوقائي اللازم لمحطات تصريف مياه الأمطار البالغة 23 محطة لتصريف السيول والأمطار، بعدد مضخات 64 مضخة بقدرة عمل 136 ألف متر مكعب في الساعة، وتنظيف أحواض التجمع للمحطات لتفادي أي ترسب للرمال والأتربة مما يعيق عملها، واستبدال بعض أغطية غرف التفتيش بأغطية أخرى مجهزة لمرور المياه من خلالها.

ولفت لـ ”الخليج 365” إلى تجهيز المعدات والآليات الخاصة للموسم ومعالجة مواقع تجمعات مياه الأمطار والبالغة 824 آلية ومُعدة يقوم بإدارتها وتشغيلها 2961 ما بين مختص وعامل وتعتمد على ثلاثة مسارات قبل وأثناء وبعد الحالة المطرية، ويشمل ذلك إزالة المعوقات والترسبات، وأشار إلى التأكد من جاهزية الخطوط الرئيسية لشبكة الأمطار القائمة بطول 195 كيلومترا طوليا و295 كيلو طوليا فرعيا، وحصر كافة مواقع تجمعات السيول والأمطار في المدن والبلدات ليتم تأمين كافة التجهيزات التي تساهم في تسهيل مهام فرق العمل، وتكليف الكوادر الفنية والإدارية وفرق الطوارئ بخطط مجدولة للعمل أثناء هطول الأمطار على مدار الساعة، وذلك من خلال مركز العمليات والطوارئ في الأمانة بمشاركة القطاعات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى تأهيل الجسور والأنفاق ومراقبتها بشكل دوري وإزالة أي عوائق أو بقايا توجد على سطح الطريق تؤثر على سلامة العابرين أثناء هطول الأمطار، مع الأخذ في الاعتبار بوضع خطة طوارئ لإغلاق الجسور والأنفاق في حال وجود أي حدث طارئ لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.