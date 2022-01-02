شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام المنشآت بتثبيت رمز الاستجابة السريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألزمت أمانة جدة، بدءا من أمس، المنشآت التجارية، بتثبيت ملصق رمز الاستجابة السريع QR code «رأيك يفرق» على واجهاتها، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضحت الأمانة أن رمز الاستجابة السريع يهدف إلى تحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لسكان جدة، من خلال تعزيز التواصل الرقمي الفعال بين 3 شرائح؛ وهم: المراقبون، والمنشآت التجارية، والمستفيدون من الخدمات، إضافة إلى أن هذه الخدمة تختصر وقت مباشرة الاطلاع على بيانات المنشأة، والتحقق من صلاحية التراخيص ونظاميتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي، إلى جانب أنها تسمح للمنشآت التجارية بتحديث بياناتها وإضافة المعلومات الجاذبة للعملاء، وتقيس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وإيضاح طرق التواصل.