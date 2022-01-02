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الخبر.. جولات على المقاهي وإغلاق «غرف الشيشة»

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الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية الخبر الغرف الخاصة بمقاهي الشيشة وفقا للائحة المحدثة من البروتوكولات الصحية الخاصة بفيروس ، مع تكثيف الجولات الرقابية على المقاهي، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق التباعد داخلها.

وأكدت البلدية ضرورة التزام المقاهي بتطبيق التباعد الجسدي، وترك مسافة بين الطاولات، ووضع العلامات الإرشادية للوقوف، والتشديد على عدم السماح بدخول المقهى دون التأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق «توكلنا».

وأوضحت البلدية أنها نفذت خلال الفترة الماضية، جولات رقابية مكثفة على قاعات الأفراح للتأكد من التزامها بتطبيق الاحترازات، حرصا على سلامة الجميع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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