شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات لمتابعة الحالات الطارئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت أمانة المنطقة الشرقية استمرار متابعة الحالة المطرية من قبل غرفة العمليات واتخاذ كافة التدابير اللازمة، ومتابعة خطة تصريف الأمطار وتجهيز المضخات ومولدات السحب ونشر الفرق الميدانية في المواقع الحرجة ومباشرة بلاغات الطوارئ 940.

وكان أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير قد أكد جاهزية الأمانة لتصريف مياه موسم الأمطار 1443هـ، وتشغيل شبكات محطات تصريف مياه الأمطار في أحياء حاضرة الدمام، موضحا أن الخطة تضمنت جميع الاستعدادات والوقوف على جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه الجوفية، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات وإزالة العوائق فيها، وتجهيز الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية، لتلافي أخطار الحالات المطرية والسيول الناتجة عنها في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

مصائد التجمعات

ولفت إلى أن الأمانة تمتلك شبكة تصريف مياه أمطار بطول 1.053.000 متر طولي موزعة على أغلب الأحياء في حاضرة الدمام، وعدد غرف التفتيش الرئيسية لشبكات المياه تبلغ 12.790 غرفة، وأن عدد مصائد تجمعات المياه تصل إلى 17.093 مصيدة، إضافة إلى طول خطوط الطرد الناقلة للمياه من المحطات إلى الخليج بطول 148.426 مترا طوليا.

مستجدات وتحديثات

وبيَّن أن غرفة العمليات تعمل 24 ساعة للوقوف على أي مستجدات أو تحديات أثناء العمل، ومتابعة البلاغات وملاحظات المواطنين الواردة بشأن الحالة المطرية.