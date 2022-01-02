شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى د. سليمان الحبيب في الخبر يقدم حلولا متنوعة جراحية وغير جراحية لعلاج السمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقدم مركز علاج السمنة بمستشفيات مجموعة د. سليمان الحبيب، خيارات علاجية متكاملة ومتنوعة، جراحية وغير جراحية، بأيدي كفاءات طبية متميزة، من حملة الزمالات الأمريكية والأوروبية، وهو مجهز بأحدث التقنيات الطبية، ومعتمد دوليا كمركز متميز من قبل الجمعية الأمريكية للاعتماد الجراحي.

ويبدأ المراجعون رحلة التخلص من السمنة وفق المعايير والمواصفات الدولية، حيث يتم إخضاعهم فور وصولهم لتشخيص دقيق، يشمل تحديد كتلة الجسم وقياس نسبة الدهون والعضلات، وكذلك السوائل في الجسم باستخدام جهاز Fat composition analysis، ومن ثم تطرح للمريض الخيارات العلاجية التي تناسب حالته، من أبرزها تغيير النظام الغذائي، عبر اتباع برامج حمية غذائية تحت إشراف أخصائيات التغذية، لإنقاص الوزن بمعدل ثابت يتراوح بين «10 إلى 15 %»، للتخلص من السمنة نهائيا، وبطريقة آمنة، ومن الحلول غير الجراحية العلاج الدوائي وبالون المعدة «Elipse» المبرمج الذكي، الذي يساعد على فقدان «15» إلى «25» كجم خلال «4» أشهر.

ويقوم المركز أيضا بإجراء مجموعة متنوعة من جراحات السمنة التي تناسب الذين يعانون السمنة المفرطة، بكفاءة وأمان عاليين، كجراحة تكميم المعدة، لتقليص حجم المعدة بإزالة جزء منها، لتقليل الشهية وكميات الطعام التي يتناولها المريض، ويجري المركز أيضا عمليات تحويل مسار المعدة المصغر (MGB)، لتقليص حجم المعدة ونسب امتصاص الغذاء، وتتراوح نسبة فقدان الوزن الزائد بعدها ما بين «55 إلى 60 %»، وتصل إلى «100 %» حال التزم المريض بالإرشادات الطبية، كما يقوم المركز بإجراء عمليات السمنة التصحيحية المعقدة للمرضى الذين خضعوا لعمليات سابقة أو تركيب حلقات، وباتوا في حاجة إلى تدخل طبي تصحيحي.

وتجرى هذه العمليات والحلول العلاجية بأمان وبأيدي نخبة من الكفاءات الطبية المتمرسة في هذا التخصص.