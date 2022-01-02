شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 14227 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 23/ 12/ 2021 م حتى 29/ 12/ 2021م، عن النتائج التالية: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة «14227» مخالفا، منهم «7301» مخالف لنظام الإقامة، و«5300» مخالف لنظام أمن الحدود، و«1626» مخالفا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة «120» شخصا، «51 %» منهم يمنيو الجنسية، و«45 %» إثيوبيو الجنسية، و«4 %» جنسيات أخرى، كما تم ضبط «24» شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط «11» متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة «93413» وافدا مخالفا، منهم «84026» رجلا، و«9387» امرأة.

وتمت إحالة «82636» مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة «2254» مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم.