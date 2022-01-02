شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة بالنيجر ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد للرئيس «بازوم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر د. زيد بن مخلد الحربي أمس الأول، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم.

ونقل السفير الحربي خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وتمنياتهما له بوافر الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر دوام التقدم.

فيما حمله «بازوم» تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتمنياته لهما بوافر الصحة والسعادة، وللمملكة وشعبها دوام التقدم والرخاء، كما تمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.