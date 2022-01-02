«ريف» يحدد 9 شروط لدعم المتقدمين إليه

الرياض - محمد عبدالله - حدد برنامج التنمية الريفية المستدامة "ريف"، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين إليه، لمنحهم الدعم اللازم في الأنشطة الزراعية.

ووضع البرنامج 9 شروط على وجه التحديد، يجب أن تتوافر جميعها لدى المتقدم، وهو ما كشف عنه "ريف" عبر مقطع فيديو، منشور على حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وجاءت الشروط الـ9 كالآتي:

. ألا يقل عُمر المتقدم عن 21 عامًا.

. ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 9000 آلاف ريال.

. ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

. تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج.

. الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي عتمدها البرنامج.

. أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه، ومسجل في المنصة الإلكترونية.

. استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك (https://reef.gov.sa/).

. رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

. حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ماذا تعرف عن برنامج "ريف"؟

وبرنامج "ريف" هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

وتم تدشين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (منصة ريف)، تعزيزًا لقدرات صغار المنتجين الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.

وتعمل وزارة البيئة المياه والزراعة على تطوير برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة، وذلك باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية وعدد السكان.

ويعمل برنامج "ريف" من أجل ضمان سهولة تأمين والحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة، والمساهمة في زيادة نسب مشاركة المرأة في سوق العمل بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وفقاً لمستهدفات "رؤية 2030".

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