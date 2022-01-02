«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار على 10 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة ، الأحد، على معظم مناطق المملكة المشمولة بتقرير المركز .

وقال مركز الأرصاد، في تقرير صادر عنه، إن مناطق مكة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الرياض، الشرقية، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، تتأثر بهطول أمطار من من متوسطة إلى غزيرة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أكدت متابعتها للحالة المطرية التي تشهدها أغلب مناطق المملكة من خلال استمرار تمركز وانتشار الفرق الميدانية وفرق التدخل السريع للدفاع المدني في جميع المراكز .

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي أن جميع الفرق الميدانية على أهبة الاستعداد للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو حالات طارئة.

وأهاب بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

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