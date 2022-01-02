بالفيديو.. محامية: الأدلة الإلكترونية أصبحت مستندًا ملزمًا أمام القضاء

الرياض - محمد عبدالله - كشفت ‏المحامية رنا الدكنان، أهمية الأدلة الإلكترونية وقوتها في نظام الإثبات الجديد.

وأوضحت في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «ياهلا»، المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن نظام الإثبات هو الأدلة التي يقدمها الخصوم لإثبات الحق أو نفيه، مشيرًا إلى أن العملية القضائية لها أطراف وهم مدعي ومدعى عليه.

وأشارت إلى أن‏ الأدلة الإلكترونية أصبحت وثيقة قانونية يأخذ بها القضاء، مؤكدة أنه أصبح إلزاما أن ننظر للأدلة الإلكترونية.

وأكدت المحامية الدكنان، أن الأدلة الإلكترونية أصبحت مستندا أصيلا في أي قضية، والقضاء ملتزم بالنظر إليها واعتمادها.

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