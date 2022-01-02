أخصائية توضح أبرز الصعوبات أمام صاحب الحق بحضانة الأطفال

الرياض - محمد عبدالله - كشفت ‏الأخصائية الاجتماعية دعاء زاهرن، أبرز الصعوبات التي تواجه صاحب الحق بحضانة الأطفال بشأن تنفيذ الأحكام الخاصة بحقوق الحضانة والزيارة.

وأوضحت لبرنامج «ياهلا» المذاع لبرنامج «روتانا خليجية»، أن من يمتنع أو يعطل او يقاوم الحضانة او الزيارة، يعاقب بالسجن مدة ٣ أشهر، وغرامة لا تتخطى ٣٠ ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت الأخصائية الاجتماعية إلى أن المشكلة في القضية تكمن في عدم معرفة من المسؤول عن تنفيذ الزيارة، موضحة أنه حينما يمتنع أحد الطرفين عن تسليم الأطفال بعد انتهاء مدة الزيارة، لا يعلم الطرف الآخر الجهة المسؤولة عن التنفيذ.

وأضافت أن بعض القضاة يتركون مساحة للصلح قبل اصدار حكم بالقبض على أحد الوالدين الرافض لتسليم الأطفال بعد انتهاء فترة الحضانة أو الزيارة.

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