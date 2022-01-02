بالفيديو.. سرعة جنونية وتصادم متعمد على أحد طرق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهورا وسرعة جنونية وتصادما متعمدا على أحد الطرق في المملكة.

وأظهر المقطع، قيام اثنين من قائدي المركبات، بالقيادة بسرعة جنونية على الطرق، في سباق وتهور وتصادم متعمد وكادت إحدى المركبات أن تنقلب بعد فقدان قائدها السيطرة عليها.

وندد متداولو المقطع بمثل هذه الممارسات التي تعرض حياة قائدي المركبات وعابري الطريق للخطر، مطالبين من الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم.

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