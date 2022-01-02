بالفيديو.. تراكم كثيف لحبات البرد بالقصيم

الرياض - محمد عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تراكما كثيفا لحبات البرد جنوب دخنة بمنطقة القصيم عصر اليوم.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع، أن تشهد منطقة القصيم هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وتشمل "الأسياح، البدائع، البكيرية، الخبراء، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، عنيزة، رياض الخبراء، عقلة الصقور، عيون الجواء".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة على منطقة القصيم حتى الساعة الثانية صباح يوم الأحد.

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