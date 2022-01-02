«الداخلية» و«الصحة» تستعرضان الأحد مستجدات كورونا والتحديثات الأمنية

الرياض - محمد عبدالله - تعقد وزارتا الداخلية والصحة، وهيئة الصحة العامة «وقاية»، تمام الساعة الـ«3:35» مساء غد الأحد، مؤتمرا بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا في المملكة.

يتحدث في المؤتمر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد خالد العبد العالي، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال عبد المحسن الشلهوب، والدكتور عماد لافي المحمدي مساد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة «وقاية».

ويتناول العبد العالي خلال المؤتمر، الأوضاع العالمية لفيروس كورونا، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرا، وأبرز الإحصائيات الصحية.

ويتطرق المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إلى التحديثات الأمنية وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية، فيما يتناول ممثل هيئة الصحة العامة، مستجدات متحور أوميكرون والإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية.

اقرأ أيضا:

«الصحة»: إعطاء أكثر من 51 مليون جرعة لقاح كورونا بالمملكة