عاجل | 100 ألف حدا أقصى لغرامة خلع الكمامة

اتفقت كافة الوزارات والهيئات الحكومية على وضع حد أدنى يقدر بـ1000 ريال في المنصة الوطنية للمخالفات، لغرامة مخالفة عدم استخدام الكمامة الطبية أو ما يغطي الأنف والفم، بينما تفاوتت في تقدير الحد الأقصى، ففي وقت اكتفت بعض الجهات بألف ريال كوزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التعليم، وضعت الهيئة العامة للترفيه حدا أقصى 10000 ريال، ووزارة الداخلية 4000 ريال، فيما أقرت وزارات أخرى حدا أقصى للغرامة يصل إلى 100 ألف ريال، مثل وزارات الحرس الوطني، والسياحة، والصحة، والصناعة والثروة المعدنية، والطاقة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يأتي ذلك في وقت دخل قرار إعادة الإلزام بلبس الكمامة في جميع الأماكن بما في ذلك الأماكن المفتوحة حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح الخميس الماضي، مع تسجيل تصاعد في عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا كوفيد19 خلال الأيام الماضية.

غرامات عدم استخدام الكمامة

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

الحد الأدنى

الحد الأقصى

5000

1000

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

2000

1000

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

5000

1000

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

5000

1000

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

100000

1000

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

100000

1000

الهيئة العامة للترفيه

10000

1000

الهيئة العامة للنقل

2000

1000

وزارة البيئة والمياه والزراعة

وزارة التعليم

1000