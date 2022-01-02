يأتي ذلك في وقت دخل قرار إعادة الإلزام بلبس الكمامة في جميع الأماكن بما في ذلك الأماكن المفتوحة حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح الخميس الماضي، مع تسجيل تصاعد في عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا كوفيد19 خلال الأيام الماضية.
غرامات عدم استخدام الكمامة
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
الحد الأدنى
الحد الأقصى
5000
1000
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
2000
1000
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
5000
1000
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
5000
1000
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
100000
1000
وزارة الصناعة والثروة المعدنية
100000
1000
الهيئة العامة للترفيه
10000
1000
الهيئة العامة للنقل
2000
1000
وزارة البيئة والمياه والزراعة
وزارة التعليم
1000
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | 100 ألف حدا أقصى لغرامة خلع الكمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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