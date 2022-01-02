السيطرة على حريق في مكة

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عاجل | 100 ألف حدا أقصى لغرامة خلع الكمامة
اتفقت كافة الوزارات والهيئات الحكومية على وضع حد أدنى يقدر بـ1000 ريال في المنصة الوطنية للمخالفات، لغرامة مخالفة عدم استخدام...
عاجل | 106 ملايين من مخالفي البيئة لخزينة الدولة
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 108 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر 2021، بلغ إجمالي العقوبات والغرامات...
قسم للرعاية المديدة بسبت العلاية
أعلنت صحة بيشة بدء تشغيل قسم خدمات الرعاية المديدة في مستشفى سبت العلاية، بـ5 أسرة تُقدم الخدمات الطبية والخدمات المساندة لمدة...
محاصيل زراعية خالية من الكيماويات
أطلقت جمعية رعاية مرضى السرطان بنجران مشروع رعاية التنموية، وهي مبادرة توعوية تقوم بإيصال المحاصيل الزراعية ومنتجات الألبان...
إزالة قناة الـ 45 عاما لتطوير طريق حيوي
شرعت المؤسسة العامة للري في الأحساء بإزالة قناة ري رئيسية، مجاورة لبلدة البطالية، تجاوز عمرها أكثر من 45 عامًا، أنشئت خصيصًا لنقل...
المجاردة تستقبل زوار الشتاء
استعدت بلدية المجاردة لموسم الشتاء من خلال تهيئة الحدائق والمرافق والمواقع العامة، لاستقبال أهالي المحافظة وزوارها عبر إعادة...
تطوير 25 مشروعا وسط الهفوف التاريخي
أكدت أمانة الأحساء التزامها بالحفاظ على الهوية التراثية العمرانية، وتعزيز الاهتمام بالعمق التراثي والعمراني للأحساء، وكثفت أمانة...
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