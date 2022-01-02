وضبطت القوات 22 مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي 494 رأسًا من الإبل، و531 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي بعدد من مناطق المملكة وتبلغ عقوبة مخالفة رعي الإبل 500 ريال لكل رأس وعقوبة مخالفة رعي الأغنام 200 ريال لكل رأس.
كما ضبط الأمن البيئي 44 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم 46 معدة للحفر والتجريف، لنقلهم الرمال وتجريفهم التربة دون تصريح.
تقطيع الأشجار
كما تمكن الأمن البيئي من الإطاحة بـ 52 مخالفًا بحوزتهم 2607 أمتارًا مكعبة من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية، بالإضافة إلى ضبط أدوات تستخدم لتقطيع الأشجار وتفحيمها وتصل عقوبة قطع الأشجار 20 ألف ريال لكل شجرة وعقوبة بيع الحطب المحلي 16 ألف ريال لكل متر مكعب.
غرامة الدخول
ضبطت 23 مخالفًا لنظام البيئة في محمية الامام تركي بن عبد الله الملكية لقيامهم بالصيد باستخدام الصقور وضبط 18 صقرًا وبندقية هوائية، وتبلغ غرامة الدخول للمحمية دون ترخيص 5 آلاف ريال وعقوبة الصيد في أماكن محظورة 5 آلاف ريال وعقوبة الصيد دون ترخيص 10 آلاف ريال.
المخالفات
108 مخالفات لنظام البيئة
الرعي
22 مخالفًا
494 رأسًا من الإبل
531 رأسًا من الأغنام
الصيد
23 مخالفًا
18 صقر
بندقية هوائية
نقل التربة
44 مخالفًا
46 معدة
بيع الحطب
52 مخالفًا
2607 أمتارًا مكعبة
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | 106 ملايين من مخالفي البيئة لخزينة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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