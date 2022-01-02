عاجل | 106 ملايين من مخالفي البيئة لخزينة الدولة

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 108 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر 2021، بلغ إجمالي العقوبات والغرامات على المخالفين نحو 106.6 ملايين ريال.

وضبطت القوات 22 مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي 494 رأسًا من الإبل، و531 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي بعدد من مناطق المملكة وتبلغ عقوبة مخالفة رعي الإبل 500 ريال لكل رأس وعقوبة مخالفة رعي الأغنام 200 ريال لكل رأس.

كما ضبط الأمن البيئي 44 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم 46 معدة للحفر والتجريف، لنقلهم الرمال وتجريفهم التربة دون تصريح.

تقطيع الأشجار

كما تمكن الأمن البيئي من الإطاحة بـ 52 مخالفًا بحوزتهم 2607 أمتارًا مكعبة من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية، بالإضافة إلى ضبط أدوات تستخدم لتقطيع الأشجار وتفحيمها وتصل عقوبة قطع الأشجار 20 ألف ريال لكل شجرة وعقوبة بيع الحطب المحلي 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

غرامة الدخول

ضبطت 23 مخالفًا لنظام البيئة في محمية الامام تركي بن عبد الله الملكية لقيامهم بالصيد باستخدام الصقور وضبط 18 صقرًا وبندقية هوائية، وتبلغ غرامة الدخول للمحمية دون ترخيص 5 آلاف ريال وعقوبة الصيد في أماكن محظورة 5 آلاف ريال وعقوبة الصيد دون ترخيص 10 آلاف ريال.

المخالفات

108 مخالفات لنظام البيئة

الرعي

22 مخالفًا

494 رأسًا من الإبل

531 رأسًا من الأغنام

الصيد

23 مخالفًا

18 صقر

بندقية هوائية

نقل التربة

44 مخالفًا

46 معدة

بيع الحطب

52 مخالفًا

2607 أمتارًا مكعبة