الأرصاد: استمرار الأمطار غدا على مناطق المملكة

عاجل | 100 ألف حدا أقصى لغرامة خلع الكمامة اتفقت كافة الوزارات والهيئات الحكومية على وضع حد أدنى يقدر بـ1000 ريال في المنصة الوطنية للمخالفات، لغرامة مخالفة عدم استخدام... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

السيطرة على حريق في مكة ‏سيطر الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة على حريق محدود في محول توزيع كهرباء بحي الشرائع، ولم ينتج عنه أي إصابات. مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

عاجل | 106 ملايين من مخالفي البيئة لخزينة الدولة أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 108 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر 2021، بلغ إجمالي العقوبات والغرامات... جدة: محمد غرسان جدة: محمد غرسان 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

قسم للرعاية المديدة بسبت العلاية أعلنت صحة بيشة بدء تشغيل قسم خدمات الرعاية المديدة في مستشفى سبت العلاية، بـ5 أسرة تُقدم الخدمات الطبية والخدمات المساندة لمدة... بلقرن: سعد آل عمار بلقرن: سعد آل عمار 28 جمادى الأولى 1443 هـ 28 جمادى الأولى 1443 هـ

محاصيل زراعية خالية من الكيماويات أطلقت جمعية رعاية مرضى السرطان بنجران مشروع رعاية التنموية، وهي مبادرة توعوية تقوم بإيصال المحاصيل الزراعية ومنتجات الألبان... نجران: بدر عون نجران: بدر عون 28 جمادى الأولى 1443 هـ 28 جمادى الأولى 1443 هـ

" /> " /> إزالة قناة الـ 45 عاما لتطوير طريق حيوي شرعت المؤسسة العامة للري في الأحساء بإزالة قناة ري رئيسية، مجاورة لبلدة البطالية، تجاوز عمرها أكثر من 45 عامًا، أنشئت خصيصًا لنقل... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 28 جمادى الأولى 1443 هـ 28 جمادى الأولى 1443 هـ

" /> " /> المجاردة تستقبل زوار الشتاء استعدت بلدية المجاردة لموسم الشتاء من خلال تهيئة الحدائق والمرافق والمواقع العامة، لاستقبال أهالي المحافظة وزوارها عبر إعادة... المجاردة: محمد آل عمر المجاردة: محمد آل عمر 28 جمادى الأولى 1443 هـ 28 جمادى الأولى 1443 هـ

" /> " /> تطوير 25 مشروعا وسط الهفوف التاريخي أكدت أمانة الأحساء التزامها بالحفاظ على الهوية التراثية العمرانية، وتعزيز الاهتمام بالعمق التراثي والعمراني للأحساء، وكثفت أمانة... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 28 جمادى الأولى 1443 هـ 28 جمادى الأولى 1443 هـ

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